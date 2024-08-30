Итальянский журналист раскрыл, как в его стране относятся к курской операции ВСУ

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, Киев потерял последних сторонников среди населения Италии. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил местный журналист Пьетро Страмецци. По его словам, итальянцы крайне недовольны тем, что западное оружие, поставляемое на Украину, используется не для обороны.

«Итальянцы очень тревожатся из-за того, что оружие, которое правительство без нашего согласия отдало Украине, используется не для защиты, а для атаки внутренней территории России. Это очень сильно осуждается. Итальянцы против этого», — подчеркнул обозреватель.

По его мнению, ВСУ вторглись в Курскую область ради пиара, чтобы добиться от Запада новых поставок оружия.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Что сейчас происходит в Курской области и как будет развиваться ситуация — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте.