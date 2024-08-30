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Харрис не затронула тему украинского конфликта в первом предвыборном интервью

Кандидат в президенты США Харрис не упомянула Россию и Украину в первом интервью

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Nathan Howard/Reuters

Вице-президент, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не затронула тему российско-украинского конфликта в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN.

Харрис ответила на вопросы о своей политике по вопросам экономики и границ, нападках со стороны Дональда Трампа и звонке президента Джо Байдена, который сообщил ей о своем выходе из гонки. Она также заявила о необходимости следовать стандартам по сокращению выбросов парниковых газов.

Внутренние вопросы США стали основной темой интервью. Помимо этого, кандидат в президенты обсудила тему войны Израиля и ХАМАС. Харрис подчеркнула необходимость заключения сделки и отметила, что до сих пор выступает за концепцию двух государств для двух народов.

До этого в США сообщали, что Камала Харрис в случае победы на выборах будет заинтересована в соглашении с Россией по контролю над вооружениями.

Ранее Харрис опередила Трампа в опросе по уровню поддержки.

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