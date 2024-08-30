Стало известно о «ярости на Варшаву» в Германии из-за «Северных потоков»

Правительство Германии «в ярости на Варшаву» из-за того, что Польша не исполнила ордер на арест Владимира Ж., которого подозревают в теракте на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и, возможно, поспособствовала его побегу. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что в Берлине надеялись на арест подозреваемого в Польше, однако этого не произошло. В связи с этим правительство ФРГ «пришло в ярость» на Варшаву и «не забудет такого поведения от поляков», пишет Der Spiegel.

«Польские власти не выполнили своего юридического обязательства по задержанию разыскиваемого человека. Это беспрецедентное оскорбление. Мужчине удалось сбежать в свою страну. Польские власти могли даже предупредить украинца», — говорится в тексте.

До этого стало известно, что Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В публикациях уточнили, что Берлин 21 июня передал Варшаве ордер на арест Владимира Ж., которого подозревают в теракте на газопроводах.

Польское надзорное ведомство сразу дало понять немецким силовикам, что готово арестовать подозреваемого, согласно законодательству Евросоюза, но никаких реальных действий за этим заявлением не последовало

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