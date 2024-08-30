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Захарова: работающим с Россией жителям Запада грозит опасность

Захарова: Запад накажет всех, кто хоть как-то сотрудничает с Россией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

На Западе началось преследование всех людей, кто хоть как-то сотрудничает с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В качестве примера она привела задержание экс-разведчика США Скотта Риттера при попытке улететь на ПМЭФ. Это только начало – скоро спецслужбы заинтересуются всеми, кто взаимодействует с российской стороной, заявила она в беседе с 360.ru.

По мнению представителя дипведомства, под угрозой в первую очередь оказались все, кто дает комментарии, пишет заметки или выступает в эфире российских СМИ.

«Вот их будут преследовать. Это говорится официальными лицами США абсолютно как норма», — считает Захарова.

Она напомнила, что задержанного Риттера не стали защищать никакие правозащитники, что демонстрирует попытки Штатов продвинуть свои правила. Главную роль в мире, по мнению дипломата, играет уже не ООН, как это было раньше, а американское политологическое сообщество.

Напомним, до этого Захарова также заявила, что многие иностранные семьи публицистов и журналистов сегодня рассматривают переезд в Россию, чтобы от западных либеральных ценностей в сторону традиционных. В качестве примера она привела актера Стивена Сигала.

Ранее экс-разведчик Риттер обвинил ФБР в многолетней слежке за ним.

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