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Медведев назвал Байдена «полудохлым псом»

Зампред Совбеза Медведев назвал президента США Байдена «полудохлым псом»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена «полудохлым псом», также сравнив страны Прибалтики с «ничтожными гомункулами», объясняя попытки Украины вернуть под свой контроль Донбасс. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до ничтожных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги. Бабло – или лавэ, иными словами», — написал Медведев.

По его словам, на Западе «сильно потратились на чужую войну», что вызывает раздражение у местного населения. В связи с этим им необходимо возвращать средства, ведь «больного кокаинового мальчика» Владимира Зеленского скоро не будет, а долг сохранится.

Странам Запада плевать на украинский народ, их цель – доступ к полезным ископаемым, которые компенсируют «поток невозвратных денег», считает Медведев.

До этого Медведев назвал Байдена «хромой уткой» с развязанными руками. Президент США в последние полгода нахождения у власти может натворить что угодно, предупредил он.

Ранее Медведев рассказал, что будет делать Россия после окончания активной части СВО.

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