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В МИД заявили о массовом «побеге» иностранцев в Россию на примере Стивена Сигала

Захарова: в Россию бегут иностранцы, спасаясь от либеральных норм

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РИА «Новости»

Переезд в Россию сегодня рассматривают многие иностранные семьи публицистов и журналистов. Такой вариант для них – это побег от западных либеральных ценностей в сторону традиционных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 360.ru.

В Россию хотят приехать люди, которые стремятся защитить свои семьи от навязанных на западе «ненормальных» норм, считает дипломат. В числе примеров она назвала актера Стивена Сигала, который говорит о сумасшедшем Западе.

«Я видела реакцию даже самых молодых поколений на него. Они знают его по фильмам, по песням, по его увлечениям восточными единоборствами», — добавила представитель дипведомства.

Она добавила, что сегодня актер заявляет на весь мир, что Россия – это место, где еще сохраняются традиционные ценности, заключила Захарова.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому получить временное разрешение на проживание даже без знания русского языка и истории страны смогут те, кто уезжает из государств, где навязывают «неолиберальные установки», противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В перечень традиционных ценностей входят, в частности, такие понятия как патриотизм, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против Стивена Сигала.

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