Мужчина, обливший краской немецкого оппозиционного депутата Сару Вагенкнехт, которая последовательно выступает за сворачивание помощи Киеву со стороны ФРГ, выкрикивал что-то об Украине. Об этом пишет Welt со ссылкой на представителя оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Штеффена Квазебарта.

По словам Квазебарта, который в момент инцидента находился рядом с Ванегкнехт, политик не пострадала, на нее попало «лишь несколько капель». Он указал, что произошедшее связано с конфликтом на Украине, поскольку нападавший кричал что-то на русском или украинском языке.

Welt также приводит слова офицера полиции Свена Кюнцеля, который заявил, что слышал «украинский» или «Украина» от нападавшего на Вагенкнехт. Полицейский подчеркнул, что на лице «Сары был шок».

До этого Financial Times писало, что немецкий политик Сара Вагенкнехт, лидер партии своего имени, взяла ответственность за сокращение военной помощи ФРГ Украине. Публикация озаглавлена как «Крайне левый разрушитель в Германии требует признания за ограничение помощи Украине».

Ранее в Германии выступили за прекращение помощи Украине.