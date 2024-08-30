Путин поздравил Лукашенко с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием, пожелав ему здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Российский лидер направил в Минск поздравительную телеграмму, которая опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летия», — говорится в ней.

Лукашенко «снискал высокий авторитет как настоящий патриот» Белоруссии и последовательно отстаивает ее интересы в мире, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях, подчеркнул Путин.

Он отметил, что личный вклад президента Белоруссии в развитие российско-белорусских отношений трудно переоценить.

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — заключил российский лидер.

До этого сосед президента Белоруссии в поселке Александрия рассказал, как Путин приезжал в гости к Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.