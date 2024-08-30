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Харрис заявила о необходимости завершения конфликта между Израилем и ХАМАС

Харрис призвала к двухгосударственному решению конфликта Израиля и Палестины

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Nathan Howard/Reuters

Для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо заключить сделку и освободить заложников, также нужно добиться решения о создании двух государств. Об этом заявила вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в интервью CNN.

Она отметила, что после атаки ХАМАС в октябре 2023 года Израиль имеет право защищаться, но нужно добиваться мира в регионе.

«Мы должны заключить сделку. Эта война должна закончиться <...> И мы должны заключить сделку о выводе заложников. Я встречалась с семьями американских заложников. Давайте выведем заложников. Давайте заключим перемирие», — сказала Харрис.

Она подчеркнула, что остается приверженной решению о двух государствах, при котором израильтяне и палестинцы будут в безопасности.

Никаких изменений в политике по вопросу поставок вооружений Израилю не планируется, добавила вице-премьер.

До этого CNN сообщал, что более 300 членов Демократической партии США из штата Аризона, включая 12 делегатов партийного съезда, поддержавших выдвижение Камалы Харрис, выступили за введение оружейного эмбарго в отношении Израиля.

Ранее Харрис опередила Трампа в опросе по уровню поддержки.

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