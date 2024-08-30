В России потребовали признать геноцидом народов СССР действия нацистов

Прокуратура Адыгеи обратилась к суду с требованием признать геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими оккупантами на территории Адыгейской автономной области (ныне Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Соответствующее заявление направлено в суд прокурором Игорем Шевченко по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

В заявлении прокуратура просит суд признать военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа зафиксированных и вновь выявленных преступлений, совершенных фашистами на территории региона.

В июле Следственный комитет РФ сообщал, что Липецкий суд признал преступления нацистов в годы оккупации региона в период Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Захватчики уничтожили более 3 тысяч мирных советских граждан, а также насильственно угнали на принудительные работы в Германию более тысячи человек.

Ранее российские следователи помогли Белоруссии расследовать дело о геноциде.