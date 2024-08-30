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Петр Иванов уволен с должности замруководителя ФАС

Премьер Мишустин освободил Иванова от должности замруководителя ФАС

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в документе, размещенном в официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан 29 августа 2024 года. В нем указано, что председатель правительства отстранил Иванова от должности по его собственной просьбе.

Петр Иванов стал заместителем главы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он следил за работой управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.

В мае сообщалось, что Мишустин сменил директора департамента контроля правительства. Евгений Дербенев покинул эту должность в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял данный департамент с 2020 года. До этого он работал руководителем секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.

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