Захарова заявила, что США фактически превратились в сторону конфликта

США фактически превратились в сторону конфликта между Россией и Украиной, повышая градус напряженности. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие в Курской области.

«Вашингтон, обуреваемый своими гегемонистскими амбициями и стремлением нанести нашей стране «стратегическое поражение», раз за разом повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать», — сказала Захарова.

По ее словам, подтверждением этому служат высказывания представителей Пентагона и координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, что Вашингтон в частном порядке обсуждает вопрос о возможности расширения зоны ударов ВСУ по территории РФ.

28 августа представитель МИД РФ заявляла, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях вторжения ВСУ в Курскую область быть не может.

Ранее Рябков предупредил США о последствиях из-за причастности к нападению на Курскую область.