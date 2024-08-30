Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал к президенту в гости

Сосед президента Белоруссии в поселке Александрия Геннадий Николаенко рассказал РИА Новости, как к Александру Лукашенко приезжал в гости российский коллега Владимир Путин.

Агрогородок Александрия — малая родина белорусского президента. Он здесь вырос, учился в местной школе и до сих пор приезжает в дом детства. В этот агрогородок можно без препятствий въехать, по соседству живут обычные сельчане.

Лукашенко приглашал на свою малую родину некоторых иностранных лидеров и почетных гостей. В 2018 году после белорусско-российского форума регионов он привез Путина.

«Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: «Здравствуйте» — и дальше пошли. Здоровается всегда», — вспоминает Николаенко тот день.

Тогда пресс-служба белорусского лидера писала, что во время визита Александрии главы Белоруссии и России в доме Лукашенко пробовали блины и драники из печи, а также выпили из родника воды, которая считается целебной.

Ранее Лукашенко призвал СМИ не «валить» за него на предстоящих выборах.