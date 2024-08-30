Харрис прокомментировала потенциальное ужесточении мер на границе США

Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что, если она победит на выборах, будет активно работать над принятием законопроекта, направленного на ужесточение мер на границе США. Об этом она рассказала в интервью CNN.

«Я хочу быть уверена, что этот законопроект окажется на моем столе после одобрения обеими палатами конгресса, и я его подпишу», — уточнила она.

Харрис подчеркнула, что незаконный переход границы США не может оставаться без последствий, так как это нарушает законодательство страны.

Она рассказала, что администрация нынешнего президента Джо Байден работала с членами конгресса над миграционными вопросами, которые «имеют большое значение для американцев и безопасности Соединенных Штатов».

«Благодаря усилиям представителей обеих партий, включая консерваторов, был разработан законопроект, который мы поддержали. Однако Дональд Трамп узнал об этом документе, который мог бы укрепить нашу границу. Поскольку он считал, что это может повредить его политическим интересам, он призвал своих сторонников в конгрессе не продвигать этот законопроект», — поделилась своим мнением Харрис.

В январе спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) назвал неприемлемыми пакетные соглашения по усилению контроля на южной границе и помощи Украине, которые обсуждались в Сенате. Он считает, что предложенные меры недостаточны для обеспечения безопасности границы США с Мексикой.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов текущей предвыборной кампании в США. Республиканцы обвиняют демократов в резком ухудшении ситуации. Трамп не раз обещал организовать крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории США в случае своей победы.

Ранее Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае победы на выборах.