Трамп заявил, что Харрис не производит впечатление лидера США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис «не производит впечатление лидера», способного вести переговоры с главами Китая или КНДР. Об этом заявил республиканец Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Когда мы сидели вместе, она не произвела на меня впечатление лидера. Я не представляю ситуацию, при которой она вела бы переговоры с председателем КНДР Си Цзиньпином или лидером КНДР Ким Чен Ыном — как это делали мы», — сказал Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Висконсин.

По его словам, ноябрьские выборы президента США станут важнейшим событием в истории страны.

28 августа Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис причастны и «в определенной степени виновны» в покушении на него.

27 августа Трамп сообщил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября.

До этого в опросе общественного мнения, устроенном предпринимателем Илоном Маском, Трамп победил Харрис с разгромным результатом 73,2% к 26,8%. Свое мнение по поводу кандидатов тогда выразили 5,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа в популярности.