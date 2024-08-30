Руководство США и киевский режим отчаянно хотят развязать большую войну в Европе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
По его словам, масштабная война на европейском континенте нужна Демократической партии США, чтобы поддержать свою президентскую кампанию.
«В свою очередь Зеленский нуждается в ней, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения», — написал Малинен.
Он отметил, что Россия может предотвратить расширение конфликта только победой над армией Украины. Профессор добавил, что Вооруженные силы РФ приближаются к реализации этого сценария.
22 августа норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, помогая украинским войскам в ходе вторжения в Курскую область.
28 августа кандидат в президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Атака Киева демонстрирует, что новый конфликт ближе, чем когда-либо, считает республиканец.
Ранее политолог предрек «войну троянского типа» между США и Китаем.