В Новой Зеландии умер король маори

Король маори Новой Зеландии Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает RNZ со ссылкой на его канцелярию.

В заявлении указано, что король умер утром в пятницу, в окружении жены Макау Арики и их детей, находясь в больнице после операции на сердце.

Тело короля будет пять дней находиться в его резиденции в Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его похоронят на горе Таупири.

Премьер-министр Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн выразили соболезнования в связи с утратой.

Маорийское королевское движение возникло в 1850-х годах для объединения коренного населения Новой Зеландии. Тухеитиа был коронован 21 августа 2006 года. Хотя его роль не прописана в законодательстве, король маори играет важную роль в общественной жизни страны.

Ранее перо вымершей птицы, считавшейся священной у маори, продали на аукционе за рекордную сумму.