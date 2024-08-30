Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдавии могут отказаться от нейтралитета ради вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, официальный Кишинев уже доказал, что может изменить конституцию простым законом или через Конституционный суд. Он подчеркнул, что даже при этом от нейтралитета Молдавии ничего не осталось. Он подчеркнул, что НАТО завозит на территорию страны технику и постоянно проводит военные учения.

До этого представитель оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что планирует снова подать документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии.

26 августа Боля подал документы в ЦИК как независимый кандидат на выборы президента Молдавии.

Накануне лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

Ранее Илан Шор обвинил Майю Санду в экономическом провале Молдавии.