У России больше нет желания вести переговоры с США и Украиной после нападения украинских войск на Курскую область, теперь Москва не будет учитывать интересы Киева и Вашингтона при урегулировании конфликта. Об этом заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, президент РФ Владимир Путин понял, что на Западе нет людей, готовых рационально вести переговоры.

«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами... Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что Россия урегулирует украинский конфликт без учета интересов США.

29 августа Макгрегор заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара. По его словам, для российской армии настал лучший момент для атаки в районе реки Днепр, а также в сторону Киева.

До этого экс-глава Пентагона заявил о плачевном положении ВСУ в Курской области. Он отметил, что прибывшие на территорию региона иностранные наемники из Польши и США не могут сдаться в плен, поскольку это будет грозить им «большой бедой».

Ранее Макгрегор предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.