Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что не откажется от поддержки Израиля в случае своего избрания. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

«Я придерживаюсь однозначной и непоколебимой позиции касательно обеспечения Израиля необходимыми для самообороны средствами и его права на самозащиту, это не изменится», — сказала она.

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке требует срочного достижения договоренности о прекращении огня и освобождения заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

28 августа израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Газета The New York Times писала, что израильские власти предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины — Западного берега реки Иордан.

Ранее в Израиле сообщили о разгроме «большинства батальонов и бригад» ХАМАС.