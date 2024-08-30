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Штрафы чиновникам за неисполнение полномочий могут отменить

Минюст хочет отменить штрафы чиновникам за неисполнение полномочий без бюджета

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство юстиции разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые исключат возможность штрафов для чиновников, если на выполнение их полномочий не выделены бюджетные средства. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Поправки внесены в статью 24.5 КоАПа и были одобрены в рамках комиссии по законодательной деятельности 27 августа. Законопроект предполагает прекращение дел по административным правонарушениям, связанным с неисполнением переданных полномочий, в случае недостаточного финансирования.

Это изменение разработано по поручению Владимира Путина от июня 2023 года, и направлено на ограничение ответственности органов местного самоуправления за отсутствие финансирования.

Попытки отменить штрафы за неисполнение полномочий при отсутствии средств предпринимались несколько раз, начиная с 2013 года, но до сих пор не увенчались успехом.

Ранее Госдума приняла законопроект о согласовании депутатами и сенаторами выездов за границу.

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