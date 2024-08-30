Россия выразила беспокойство из-за возможного прекращения работы ООН в Газе

Россия выражает серьезную озабоченность по поводу возможного прекращения деятельности ООН в секторе Газа и считает, что Совету Безопасности ООН следует предпринять все необходимые меры, чтобы избежать этого сценария, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА Новости.

На этой неделе высокопоставленный представитель ООН сообщил журналистам, что организация не может продолжать свои гуманитарные операции в Газе из-за новых указаний Израиля об эвакуации некоторых районов города Дейр-эль-Балах. В то же время формально операции ООН не приостановлены. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН также сообщила о временной приостановке работы своих сотрудников в анклаве после обстрела израильскими военными автомобиля гуманитарной организации.

«Крайне обеспокоены появлением информации о возможном прекращении работы ООН в секторе Газа. Убеждены, что Совету необходимо сделать все, чтобы исключить данный сценарий, заинтересованность в котором не скрывают отдельные израильские политики», – отметил российский дипломат на заседании СБ ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали Украину полигоном для испытаний западного оружия.

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали Украину полигоном для испытаний западного оружия.