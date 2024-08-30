Опрос показал, сколько американцев готовы голосовать за Харрис и Трампа

Вице-президент США Камала Харрис обошла бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки граждан, которым в ноябре 2024 года предстоит выбрать, кто из этих кандидатов в президенты станет лидером страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, которая провела соответствующий соцопрос.

Результаты исследования показали, что Харрис поддерживают 48% опрошенных, а Трампа — 47%. Соцопрос был проведен после общенационального съезда Демократической партии в Чикаго, где Харрис смогла получить всеобъемлющую поддержку делегатов и официально стать кандидатом в президенты США. По словам главы Нацкомитета Демпартии, в ее пользу высказались 99% участников поименного онлайн-голосования.

В соцопросе, который прошел 24-28 августа, приняли участие около 1,5 тысяч граждан США. Статистическая погрешность исследования составляет примерно 2,5%.

В случае своей победы на выборах Харрис пообещала стать главой государства для всех американцев, продолжить поддержку Украины, снабжать оружием Израиль и обеспечить Америке самую смертоносную армию в мире. С чем кандидат-демократ идет на выборы и каковы ее шансы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Харрис продолжает увеличивать отрыв от Трампа в популярности.