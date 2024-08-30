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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с Макроном после задержания Дурова

МИД: Макрон в случае с Дуровым попал под обвинения в политических преследованиях

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова сам попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Захарова считает, что следующий вопрос Макрону будет таким: «Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?».

По ее мнению, президенту Франции «отвечать не переотвечать» на подобные и аналогичные вопросы.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Вечером 28 августа в Париже были предъявлены обвинения Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со специальными службами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотических вещевств и детской порнографии через мессенджер Telegram. Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Основателю Telegram запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили информацию, что Дуров якобы собирался на ужин с Макроном.

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