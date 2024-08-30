В Турции заявили, что членство в ЕС остается стратегической целью

Членство в Европейском Союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Об этом пишет газета Hürriyet.

Фидан добавил, что Анкара стремится продвигаться по позитивной повестке в этом направлении,

«Для Турции членство в ЕС является важной стратегической задачей. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал это. Мы желаем двигаться вперед с позитивным подходом. Если Европейский Союз проявит аналогичную настройку, это будет выгодно всем», — цитирует министра издание.

При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызывал заместителя посла Турции в Израиле из-за приспущенного флага на здании дипмиссии в Тель-Авиве в знак траура по главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании.

Исмаил Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа. Его не стало в Тегеране ранним утром 31 июля. Предварительно, после израильской атаки, которую планировали несколько месяцев. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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