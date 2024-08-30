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Российский посол увидел в деле ареста Дурова американский след

Посол в Британии Келин: Франция арестовала Дурова по совету из США

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова является большим ударом по свободе информации. Об этом заявил в интервью телеканалу RT посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он назвал серьезными обвинения, выдвинутые Дурову французскими правоохранительными органами. Дипломат выразил надежду, что у владельца мессенджера «достаточно возможностей для защиты». Келин назвал ситуацию большим ударом по свободе прессы.

Посол увидел в деле ареста Дурова американский след.

«Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера», — сказал Келин.

По его словам, все страны Запада «хотели бы прочитать» Telegram.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. 28 августа суд официально предъявил Дурову обвинения. В тот же день его отпустили на свободу, но поместили под «строгий судебный надзор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дурову рекомендовали сбежать из Франции.

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Арест Дурова во Франции
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