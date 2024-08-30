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Украинский посол заявил о недооценке Киева влияния РФ на страны глобального Юга

Посол Мельник: Украина недооценила влияние России на глобальный Юг

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Global Look Press

Украина недооценила влияние России на страны глобального Юга и, в частности, на Бразилию. Об этом сообщил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью «Украинской правде».

Он признал, что Россия инвестировала в страны Юга «ресурсы, время и мозги», а Украина недостаточно присутствовала в этом регионе.

Мельник отметил, что власти Бразилии не понимают, зачем им сотрудничать с Украиной, поскольку им выгоднее делать это с Россией.

«Нам казалось – ну, БРИКС – что это такое? <…> И сейчас они его укрепляют, расширяют – и видят как центр противовеса Западному миру очень серьезно», — сказал он.

По его словам, Украина с ее мизерными ресурсами не имеет рычагов влияния на страны Юга в отличие от РФ.

В апреле Мельник пожаловался, что власти Бразилии не хотят обсуждать вооруженный конфликт на Украине и не занимают сторону Киева. По его словам, сегодня Украина не имеет союзников в Латинской Америке, а Запад не помогает Киеву переубедить бразильские власти изменить свое отношение к ситуации на Украине.

Ранее власти Сербии назвали БРИКС альтернативой ЕС.

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