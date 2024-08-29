Президент Приднестровья заявил о контактах республики с Украиной

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) находится в диалоге с Украиной. Об этом сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

По его словам, у Тирасполя и Киева есть определенная связь, «на экстренные случаи».

«Господин Роговей (посол Украины по специальным поручениям, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей. – «Газета.Ru»), в принципе, всегда говорит о мире, без всякой агрессии. И, по большому счету, гарантирует Приднестровью мир со своей стороны. Сколько он может, так сказать, и позволяет ему своя компетенция», — сказал политик.

Он также заявил, что представители ПМР и Украины обсуждают различные проблемы, которые необходимо разрешать в рамках переговорного процесса.

«И мало ли что происходит в жизни, конечно, есть контакты», — отметил глава Приднестровья.

Он добавил, что эти контакты используются для поддержания мира и безопасности в регионе.

До этого сообщалось, что на границе Украины и Приднестровской Молдавской республики произошел вооруженный инцидент.

Ранее Додон выразил опасения, что Украина может открыть второй фронт в Приднестровье.