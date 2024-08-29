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Странам ЕС предложили ввести санкции против двух израильских министров

Боррель предложил ввести санкции против двух министров правительства Израиля

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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран сообщества ввести санкции против двух израильских министров. Об этом он заявил на брифинге, передает ТАСС.

«Я положил на стол министров и технических служб предложение ввести санкции против израильских министров за нарушения прав человека», — сказал он.

Боррель отметил, что договоренность «пока не достигнута», но процесс уже запущен, с учетом всех обстоятельств. Он обратил внимание, что на встрече глав МИД некоторые страны выступили против введения санкций в отношении членов правительства Израиля.

В середине августа стало известно, что в ЕС могут рассмотреть введение санкций против израильских чиновников. По словам главы европейской дипломатии, в течение долгого времени безнаказанно израильские поселенцы на Западном берегу стремятся разжечь насилие в регионе. Боррель в этой связи призвал членов правительства Израиля прекратить противоправные действия в регионе.

Ранее Эрдоган призвал исламские страны поспособствовать прекращению огня в Газе.

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