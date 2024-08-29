ЕС решил не признавать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы

Главы МИД Евросоюза договорились на неформальной встрече в Брюсселе не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро», — сказал Боррель, уточнив, что Мадуро будет оставаться фактическим президентом страны.

Утром в четверг, 29 августа, стало известно, что глава дипслужбы рекомендовал министрам иностранных дел ЕС не признавать Мадуро президентом Венесуэлы. Он назвал ситуацию в этой латиноамериканской стране «критической».

Накануне в Венесуэле произошли масштабные перестановки в правительстве. Например, президент утвердил Делси Родригес в должности вице-президента страны.

До этого Верховный суд Венесуэлы признал победу Мадуро на выборах.

Ранее Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле.