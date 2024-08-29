В Венгрии обвинили Украину в угрозе энергетической безопасности страны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина, блокируя поставки нефти российского «Лукойла» через свою территорию, угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Об этом рассказал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на странице в соцсети X.

«Министр [Сийярто] указал, что Украина, юридически блокируя около трети российского импорта нефти в Венгрию, ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии», — говорится в публикации.

По его словам, глава МИД указал на похожую ситуацию в Словакии, где почти 45% российского импорта нефти затронуты действиями Украины.

17 июля Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщил, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

29 августа российская компания «Татнефть» увеличила объемы экспорта нефти в Словакию и Венгрию, компенсируя сокращение поставок от «Лукойла» через нефтепровод «Дружба» после ограничений, которые ввела Украина.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.