Алиев получил приглашение на октябрьский саммит БРИКС

Президента Азербайджана Ильхама Алиева пригласили на саммит БРИКС в октябре в Казани. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Говоря о заявке Азербайджана на вступление в БРИКС, замминистра обратил внимание, что в Москве ей «очень рады».

«Мы поддерживаем азербайджанскую заявку», — сказал Рябков.

По его словам, Баку является сильным кандидатом, который, вступив в БРИКС, привнесет «уникальный опыт».

Дипломат рассказал, что сейчас ведется работа над категорией государств-партнеров, в соответствии с поручениями, которые были даны в 2023 году на саммите в Йоханнесбурге.

20 августа стало известно, что Азербайджан попросился в БРИКС. На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

18 августа посол республики в РФ Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС.

Ранее стало известно о сдвиге во внешней политике Азербайджана после визита Путина.