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Названа дата визита Путина в Монголию

Кремль: Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе отметили, что поездка главы государства состоится по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. В рамках визита Путин посетит мероприятия, посвященные 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Также президент России проведет переговоры с монгольским коллегой. Они обсудят перспективы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, в рамках поездки запланировано подписание ряда документов.

«Предусмотрены также беседы Владимира Путина с председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Д. Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ», — говорится в сообщении.

Хурэлсух приглашал Путина посетить Улан-Батор еще в октябре 2023 года. Во время переговоров на полях ШОС 3 июля глава Монголии выразил надежду, что у российского президента будет возможность осуществить визит в страну.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин может в 2024 году посетить монгольскую столицу Улан-Батор, если поездку удастся согласовать.

Ранее Путин впервые посетил Российский университет спецназа в Чечне.

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