Представитель оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что планирует снова подать документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 29 августа отказала в регистрации инициативной группы. Замглавы ЦИК Павел Постикэ объяснил это связями независимого кандидата с партией. Он отметил, что у Боли еще есть время привести документы в порядок и повторно пройти процедуру регистрации.

«Я буду снова подавать документы. У других кандидатов были похожие нарушения, но ЦИК они не смутили», — сказал представитель блока.

26 августа Боля подал документы в ЦИК как независимый кандидат на выборы президента Молдавии.

До этого лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

Ранее Илан Шор обвинил Майю Санду в экономическом провале Молдавии.