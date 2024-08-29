Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представитель оппозиции Молдавии снова подаст документы для участия в выборах президента

Боля снова подаст документы для участия в выборах президента Молдавии

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Представитель оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что планирует снова подать документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 29 августа отказала в регистрации инициативной группы. Замглавы ЦИК Павел Постикэ объяснил это связями независимого кандидата с партией. Он отметил, что у Боли еще есть время привести документы в порядок и повторно пройти процедуру регистрации.

«Я буду снова подавать документы. У других кандидатов были похожие нарушения, но ЦИК они не смутили», — сказал представитель блока.

26 августа Боля подал документы в ЦИК как независимый кандидат на выборы президента Молдавии.

До этого лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

Ранее Илан Шор обвинил Майю Санду в экономическом провале Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами