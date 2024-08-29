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В США заявили о повышении шансов на стабильность в отношениях с Китаем

Салливан: Китай и США могут повысить шансы на стабильность в отношениях

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Вашингтон и Пекин могут повысить шансы на стабильность в отношениях, но риски того, что что-то пойдет не так, остаются.

По его словам, КНР и США могут работать сообща для обеспечения ответственного управления отношениями.

«Это то, на что была нацелена эта поездка, это то, на что была направлена дипломатия последних двух лет. И мы действительно считаем, что это дает нам возможность повысить шансы на стабильность в отношениях», — сказал Салливан.

Он отметил, что всегда остаются риски эскалации, недопонимания или того, что что-то пойдет не так, как это было раньше в отношениях двух стран. Салливан отметил, что все эти риски обсуждались на встречах в Пекине.

Визит Салливана в Китай длился с 27 по 29 августа. По итогам встречи помощник президента США заявил, что сторонам не удалось достичь прогресса в обсуждении украинского кризиса и что США не намерены вступать в военный конфликт с Китаем.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире.

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