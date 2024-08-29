В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником

В Женеве в сентябре 2024 года откроется офис НАТО, в котором будет всего один сотрудник. Об этом сообщила официальный представитель Женевского центра политики безопасности (GCSP) Анн-Каролина Писси Мартель, передает РИА Новости.

По ее словам, офис будет расположен в помещениях GCSP недалеко от штаб-квартиры ООН. Целью его работы будет укрепление связи с международными организациями, заявила Писси Мартель.

В апреле официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что правительство его страны дало согласие на открытие в Женеве офиса НАТО, который будет отвечать за контакты с международными организациями. Соответствующий запрос был получен от Североатлантического альянса в конце 2023 года.

В Швейцарии исходят из того, что такой офис не является двусторонним офисом НАТО со страной, а является офисом связи альянса с международными и неправительственными организациями, базирующимися в Женеве.

Ранее сообщалось, что Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия на Украину.