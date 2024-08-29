Президенту Молдавии Майе Санду необходимо соблюдать нейтралитет, а не помогать Украине. Об этом заявила экс-глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах, слова которой приводит «Лента.ру».

«Наш руководитель встала на сторону одной из участников конфликта», — отметила политик.

По мнению Влах, Молдова должна «встать над теми процессами», которые происходят на Украине. Она подчеркнула, что стране сейчас необходимо сосредоточиться на защите собственных интересов. В частности, экс-глава Гагаузии упомянула о создании благоприятных условий для бизнеса и новых рабочих мест.

До этого бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон предрек, что, если действующая президент республики Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то страна может превратиться в колонию Запада.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.