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В Молдавии Санду стала объектом критики за поддержку Украины

Ирина Влах: Санду должна придерживаться нейтралитета, а не помогать Украине

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Russiacalling/Telegram

Президенту Молдавии Майе Санду необходимо соблюдать нейтралитет, а не помогать Украине. Об этом заявила экс-глава автономной области Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах, слова которой приводит «Лента.ру».

«Наш руководитель встала на сторону одной из участников конфликта», — отметила политик.

По мнению Влах, Молдова должна «встать над теми процессами», которые происходят на Украине. Она подчеркнула, что стране сейчас необходимо сосредоточиться на защите собственных интересов. В частности, экс-глава Гагаузии упомянула о создании благоприятных условий для бизнеса и новых рабочих мест.

До этого бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон предрек, что, если действующая президент республики Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то страна может превратиться в колонию Запада.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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