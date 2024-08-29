Киевские власти при президенте Украины Владимире Зеленском разворовали средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. <…> Такого нижайшего уровня человек, который сейчас незаконно занимает президентский пост», — заявил он.

По словам Соскина, для Украины является позором, что Зеленский до сих пор является президентом страны.

До этого Соскин заявил, что Зеленский и его сторонники развязали «такую кровавую вакханалию», которая приведет к краху страны.

19 августа Соскин заявлял, что вывод Вооруженных сил Украины из Курской области РФ приведет к краху правления Зеленского. По его словам, на данный момент украинская армия испытывает трудности в Донецкой народной республике, это может привести к нестабильности в украинском обществе.

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