Правительство РФ утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет

Правительство России утвердило стратегию молодежной политики на ближайшие шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление Мишустин сделал в четверг, во время заседания правительства.

«Правительство утвердило стратегию реализации молодежной политики на ближайшие шесть лет», — сообщил он.

До этого в Москве в рамках круглого стола «Молодежная политика глазами молодого человека» прошло обсуждение молодежной политики, в мероприятии приняли участие представители московского студенчества и волонтеров.

Накануне сообщалось, что в Крыму с 9 по 15 сентября пройдет образовательный заезд «Союзное государство: искусство быть вместе» арт-кластера «Таврида». Заезд будет посвящен поиску точек культурного соприкосновения и обмену тенденциями в культуре и искусстве.

Ранее политолог объяснила большое внимание государства к молодежной политике.