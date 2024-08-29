В Польше появилась партия экстрасенсов

Суд Польши зарегистрировал новое политическое движение «Счастливая Польша», которую основали экстрасенсы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польские ясновидящие основали партию и назвали ее «Счастливая Польша». Суд зарегистрировал новую политическую силу», — говорится в сообщении.

Ее лидером стала ясновидящая, духовный коуч и терапевт Изабелла Трендович. Сформирована партия из группы лиц, прошедших у нее курс обучения.

Трендович утверждает, что ясновидение — это такой же навык, как и любой другой, и что ее профессиональные умения пригодятся в общественной жизни.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России необходимо принять меры, чтобы лишить колдунов, магов и экстрасенсов своих «баснословных доходов». По словам парламентария, такие люди не стремятся никому помочь и занимаются своей деятельностью только ради наживы.

Ранее в РПЦ призвали запретить магию в России.