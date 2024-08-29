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Демократическую партию США обвинили в насыщении страны мигрантами

Пушков: демократы насыщают США мигрантами ради увеличения шансов на выборах

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Eric Gay/AP

Демократическая партия США целенаправленно насыщает страну мигрантами, чтобы увеличить шансы своего кандидата на победу на предстоящих президентских выборах. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Возникает ощущение, что США накрывают <...> волны ультра-либерального безумия, ведущего к насыщению страны сотнями тысяч неимущих беженцев и представителей криминального мира из стран Латинской Америки и не только», — отметил парламентарий.

Он добавил, что частично этот процесс спровоцировала Демократическая партия. По мнению сенатора, данное политическое объединение рассчитывает, что в ноябре 2024 года получившие гражданство мигранты будут голосовать за нынешнего вице-президента страны Камалу Харрис.

В то же время Пушков связал отсутствие контроля за миграцией в США с тем, что все население этой страны было завезено из других государств. Данные территории являются исторической родиной только для индейцев, подчеркнул законодатель.

При этом он обратил внимание, что стремление американских властей «закладывать социальные и этнические мины» под самих себя можно объяснить только приверженностью Вашингтона «иррациональной идеологии глобализма». Как считает сенатор, США перестали быть рациональной страной.

«Это процесс внутренний, но он начинает определять и внешнюю политику США, что крайне опасно для других стран и регионов», — подытожил Пушков.

Очередные выборы американского президента запланированы на 5 ноября 2024 года. Демократическую партию на них представит Камала Харрис, а Республиканскую партию — бывший глава государства Дональд Трамп.

Ранее Трамп составил «список достижений» действующей администрации США.

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Выборы в США — 2024
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