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Глава Крыма призвал создать штрафной батальон из «ждунов»

Глава Крыма Аксенов: ждать надо в тюрьме, а потом проходить штрафбат

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире программы «Крым 24» о необходимости создать штрафной батальон из так называемых «ждунов». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Если он высказывается, что подождите и так далее… Ждать надо в тюрьме. Никаких проблем нет, а потом ехать отрабатывать, проходить штрафбат», — заявил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что желающие покинуть регион могут уехать «на ту сторону» после завершения спецоперации. По мнению Аксенова, чем меньше будет таких людей в РФ, тем лучше.

До этого Аксенов заявил, что местные власти планируют усилить контроль в сфере нелегальной миграции и ужесточить ответственность должностных лиц, обеспечивающих допуск иностранцев.

По словам Аксенова, в случае, если нелегальные мигранты совершили преступление, все, кто допустил их прибытие на территорию РФ, должны считаться сообщниками. Обсуждения этого вопроса будут проведены с новым составом парламента.

Ранее Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ.

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