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Макрон заявил сербам о необходимости антироссийского фронта

Макрон: перед Европой стоит задача по сохранению единого антироссийского фронта

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Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей статье для сербского издания «Политика» заявил, что перед Европой, включая Сербию. стоит задача по выстраиванию фронта против России.

«Вопрос, который стоит перед Сербией, как и перед всеми нами, европейцами, в этот момент еще масштабнее, чем вопрос о необходимости сохранения единого фронта против России», — сказал он.

По его словам, речь идет о том, в каком обществе будет завтра жить европейская молодежь. Он отметил, что не сомневается, что на этот вопрос сербская молодежь ответила бы также как и французская.

Президент Франции приедет в Белград вечером в четверг, 29 августа. Макрон и сербский президент Александар Вучич проведут переговоры и подпишут ряд двусторонних документов.

До этого Вучич опроверг заявления политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.

Ранее Вучич рассказал о планах на закупку французских истребителей.

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