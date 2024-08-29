МИД РФ не знает, остались ли у западных стран «стоп-линии» в вопросе помощи Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, остались ли у западных стран «стоп-линии» в вопросе поставок Украине оружия, но верит, что эта линия обречена на провал, передает ТАСС.

«Насчет того, остались ли у них стоп-линии, не знаю», сказал глава МИД РФ, отметив, что публикуемые союзниками Украины «политологические аналитические материалы» постоянно продвигают цель «сдвигать вперед на полметра, на метр вот те действия, которые, очевидно, нацелены на эскалацию ситуации по их терминологии».

«Но я убежден, что эти планы обречены на провал», — сказал Лавров, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим сенегальским коллегой Ясин Фалем.

Министр также заявил, что Россия всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после вторжения в Курскую область разговоры об этом неактуальны.

Ранее Кулеба призвал разрешить применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.