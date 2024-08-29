Западные страны не комментируют нападение украинских военных на Курскую область и уходят от прямого ответа на соответствующие вопросы из-за того, чтобы случайно не признать себя спонсором терроризма, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В противном случае их риторика может войти в диссонанс с их же собственными обвинениями других стран, заявила она в беседе с 360.ru.

По мнению Захаровой, никаких заявлений и признаний не будет, так как многолетняя помощь Украине по сути сделала из западных стран соучастников нападения на российский регион. Это, в частности, касается политиков США, которые либо молчат, либо отрицают свою причастность к атакам, хотя в то же время отправляют Киеву и оружие, и деньги, подчеркнула дипломат.

«Когда их просят прокомментировать, они отмалчиваются. Потому что они понимают, что тогда их риторика войдет в диссонанс с обвинением других стран в спонсировании терроризма», — подчеркнула она, пояснив, что они часто обвиняют в этом другие режимы.

События в Курской области – это теракт против мирных жителей, который совершила страна, спонсируемая Вашингтоном и Лондоном, добавила Захарова. Хотя они стараются от этого дистанцироваться, это явно можно назвать спонсированием терроризма, заключила она.

До этого Захарова также назвала вторжение ВСУ в Курскую область «своего рода ответом» Киева на мирную инициативу, выдвинутую президентом России Владимиром Путиным. Также она подчеркнула, что Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало мирных переговоров.

Ранее в МИД раскрыли, от кого ВСУ получают поддержку под Курском.