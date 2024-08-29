Лавров: до атаки на Курскую область РФ была готова говорить с Украиной

Россия всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в середине июня российский президент выдвинул мирную инициативу после того, как все прошлые инициативы и договоренности были разрушены и, по словам Лаврова, «саботировались» Украиной и странами Запада.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Дмитрий Медведев исключил переговоры о мире с Украиной до «полного разгрома врага».