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Песков заявил, что действия ЕС в отношении активов РФ будут иметь последствия

Песков: изъятие доходов от активов РФ незаконно, будет иметь последствия

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным изъятие доходов от российских активов и передачу их Украине.

«Мы уже говорили — это незаконные действия, они будут иметь юридические последствия», — сказал он.

Он подчеркнул, что это незаконная экспроприация.

«По-русски — воровство наших денег», — сказал Песков.

В четверг, 29 августа, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд. Он отметил, что Евросоюз меняет логику поддержки Украины. Брюссель заменяет возмещение странам-участницам затраты за уже оплаченные военные поставки Украине на предварительное финансирование подобных закупок из доходов от российских активов, уточнил глава евродипломатии.

Он также отметил, что еще €6 млрд остаются замороженными на счету Европейского фонда мира из-за наложенного вето Венгрией.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году.

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