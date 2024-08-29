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Песков ответил, будет ли РФ помогать арестованному Дурову

Песков: Дурова считают гражданином РФ и при необходимости окажут содействие

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lukomore. org/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров является гражданином Франции и у него есть все необходимое для организации своей юридической защиты.

«Считаем его гражданином РФ и в случае необходимости будем оказывать содействие, как и любому гражданину. Главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование. Президент Франции отрицает связь с политикой, но предъявляет определенные обвинения, будем смотреть на то, что будет происходить дальше», — заключил Песков.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram.

Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме сравнили аресты Дурова и Ассанжа.

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