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В Кремле ничего не знают о получении Дуровым французского гражданства

Песков подтвердил российское гражданство Павла Дурова

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Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще гражданин России, о его французском гражданстве Москве ничего не известно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Дуров все еще является гражданином РФ. Что касается получения французского гражданства — мы ничего не знаем, это не наше дело», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить, что предприниматель все еще имеет российский паспорт.

Он также добавил, что российской стороне неизвестно, сколько всего гражданств у основателя Telegram.

Газета Le Monde писала, что в 2021 году МИД Франции выступал против присвоения гражданства Дурову, полагая, что он не соответствует необходимым критериям.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Вечером 28 августа суд в Париже предъявил ему обвинение по шести пунктам, в том числе отказ от сотрудничества со спецслужбами и кибермошенничество. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спутницу Дурова заподозрили в работе на Моссад.

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