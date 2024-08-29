Стало известно, почему затянулись переговоры о выделении $50 млрд для Украины

Переговоры западных стран, касающиеся выделения $50 млрд на помощь Украине под залог доходов от заблокированных активов РФ, затягиваются из-за требований американского руководства. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Из материала следует, что США хотят, чтобы государства — члены Европейского союза (ЕС) дали гарантии сохранения антироссийских санкций на более длительный срок. По информации журналистов, в настоящее время региональное содружество продлевает рестрикции каждые шесть месяцев.

Вашингтон требует увеличить срок действия ограничений в отношении Москвы до 12 месяцев и больше. Как отметили авторы публикации, американские власти поставили соответствующее условие, так как опасаются, что в будущем при продлении санкции одна из стран — членов ЕС проголосует против. В частности, на данный шаг может пойти Венгрия.

При таком развитии событий финансовые обязательства, для выполнения которых западные государства планируют использовать доходы от замороженных активов РФ, лягут на них самих.

13 июня 2024 года лидеры стран — членов «Большой семерки» (G7) договорились о выделении $50 млрд на помощь Киеву за счет прибыли от заблокированных российских активов. Ожидается, что Украина получит данные средства до конца текущего года.

Ранее в правительстве Украины рассказали, сколько денег страна получила от зарубежных партнеров за последние 2,5 года.